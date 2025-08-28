パリ2024パラリンピックでメダルを獲得した田中愛美（車いすテニス）、小川和紗（柔道）、辻󠄀内彩野（水泳）は、そろって20代最後の年を送っている同学年トリオ。2021年の東京パラリンピックで銅メダルを獲得した小川を中心につながったという３人、久々に顔を合わせたということもあり、会った瞬間からおしゃべりが止まらない。その勢いのまま、パリの思い出からプライベートまで、エンジン全開で語り合った。小川 和紗（