今回、Ray WEB編集部は、友だちとピクニックを計画する大学生について読者に話を聞いて漫画にしてみました。待ちに待ったピクニック当日！しかしこの後3人は思いもよらないトラブルに巻き込まれてしまいます…。彼女たちは無事ピクニックを楽しむことができるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】公園で楽しくピクニック！と思いきやトラブル発生で中断...その