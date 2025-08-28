政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が27日、都内で会見し、9月16日に同団体代表を退任することと、団体の次期代表を決定するプロセスやスケジュールを発表した。また、今後の自身の活動などについても言及した。 【写真】元首長→コメンテーターで活躍した2人道は大きく離れてしまった 会見では、広島・安芸高田市長や党代表をつとめた経験を生かした芸能活動をする可能性についても問われた。石