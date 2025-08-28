7月の参院選において、自民党から比例代表で出馬した阿部恭久氏への投票を従業員250人以上に促し、見返りとして現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社『デルパラ』の社長を含む同社幹部6人が公職選挙法違反（買収約束）の疑いで8月26日に逮捕された。【写真】「賢くならなければ」買収疑惑の阿部恭久氏が綴っていた“ご支援”報告“平成以降で最大規模”の買収「容疑者らは、7月初旬から中頃にかけて、パチンコ店の従