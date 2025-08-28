「ＵＩ銀行杯日本少年野球東日本報知オールスター戦」（３０日開幕・群馬県）に出場する北海道選抜チームが２４日、岩見沢市の栗沢球場で結団式を行った。今年で３回目の大会では、昨年ようやく初白星を挙げるも予選で敗退した。だが今年のチームは意識が違う。主将の旭川大雪ボーイズの前田健成投手は「レベルが高い選手が多い。全員で頑張れば優勝も夢ではない」と力強い口調で言った。１８人の選抜メンバーのうち、１７日