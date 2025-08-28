◆エイチ・アイ・エスカップ 第１回北海道大会 最終日▽決勝札幌手稲ボーイズ１３−３札幌ボーイズＢ＝４回コールド＝（２３日・新十津川町ピンネスタジアム）札幌手稲ボーイズが札幌ボーイズＢを１３―３の４回コールドで下し、初優勝を飾った。準決勝で札幌豊平ボーイズを５―３で退けた勢いで臨んだ決勝は先発全員安打の計１６安打の猛攻。３年生最後の大会で今季初めてのタイトルを手にした。堂々の初代王者だ。新設大会