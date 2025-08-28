三菱商事は、秋田県と千葉県の3つの海域の洋上風力発電計画から撤退すると発表しました。【映像】中西勝也社長のコメント「期待を裏切る結果となって大変申し訳ないと思っています」（三菱商事・中西勝也社長）三菱商事が撤退を決めた洋上風力発電計画は、国内初の大型案件として注目され、2021年に格安の売電価格で落札されました。しかし、世界的なインフレなどで建設費が当初の2倍に上昇し、採算が合わないことから撤退を