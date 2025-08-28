米歌手テイラー・スウィフトさんと米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のトラビス・ケルシー選手/From Taylor Swift and Travis Kelce/Instagram（ＣＮＮ）米歌手テイラー・スウィフトさんと米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のトラビス・ケルシー選手の婚約が２８日に発表されたことを受け、ケルシーさんの父親がこのほど、プロポーズの詳細を明かした。ケルシーさんとスウィフトさん自身はプロポーズについて触れなかったもの