「SNSには絶対に近づかないで」。米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」の子役キャストに向け、13歳から「ゲーム・オブ・スローンズ」のサンサ・スターク役を演じてきたソフィー・ターナーが貴重なアドバイスを送った。 ドラマ版「ハリー・ポッター」の子役は「9歳から11歳（2025年4月時点）」を対象に募集され、ハリー・ポッター役にドミニク・マクラフ