『トイ・ストーリー』シリーズの第4作『トイ・ストーリー4』（2019）に登場したフォーキー役の声優トニー・ヘイルが、制作当時、自分の出番がまるごと大スターの声に差し替えられるのではないかと心配していたことを明かした。 フォーキーは、ウッディやバズたちの新たな持ち主となった少女ボニーが、先割れスプーンで作った“お手製おもちゃ”。