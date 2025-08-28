◎全国の天気全国的に晴れる所が多いでしょう。北日本や北陸は安定した晴れとなりそうです。関東や東海は山沿いを中心に、西日本は平野部も含めて、急な雷雨にご注意ください。◎予想最高気温北日本は前日より低く、札幌は26℃と、少し秋の気配を感じられそうです。仙台は30℃、新潟は31℃でしょう。前日より雲が増える東京は33℃で、前日よりは3℃低い予想です。一方、東海と西日本は猛暑が収まらず、名古屋は37℃、大阪は36℃ま