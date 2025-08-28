「アイリスオーヤマ」は、8月下旬から、生活環境や多様な災害リスクに合わせて準備できる防災用品4種を、インターネットサイトや全国のホームセンターなどで順次発売する。【写真】必要に応じて選べる！防災用品一覧■防災用品発売から30年今回発売されるのは、“それぞれの備え”をコンセプトに展開する「ペット用防災セット」、「3日間分の緊急防災セット」、「自分で作る防災セットシリーズ」、「断水対策ボックス」の全4