大規模な洪水被害が続くパキスタンでは、6月下旬以降800人以上が死亡し、避難者数は15万人を超えました。【映像】パンジャーブ州の様子パキスタンでは、モンスーンによる大雨と隣国のインドが氾濫したダムや増水した河川の水をパキスタンとの国境付近に放流した影響で、洪水の被害が拡大しています。6月26日以降、洪水での死者は800人を超え、避難者数は15万人以上と発表されています。住居や道路の浸水、さらには橋が流され