江戸市中の治安を守る火付盗賊改方と言えば、大河ドラマ「べらぼう」で中村隼人さんが演じている、鬼平こと長谷川平蔵（はせがわ へいぞう）が有名人ですが、火付盗賊改方は創設から幕末まで、実に多くの人物が勤めていました。今回はそんな一人、松平定信（まつだいらさだのぶ）に重用された森山孝盛（もりやま たかもり）を紹介。果たしてどんな人物だったのでしょうか。※あわせて読みたい：大河『べらぼう』にも登場、放蕩息子