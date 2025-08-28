三菱自動車は、今年度の純利益について、トランプ関税などの影響で当初予想の400億円から100億円に修正しました。【映像】三菱自2025年度 業績見通し「上期はですね、25％の(追加)関税の影響がもろにやはり出て、これが大きな影響ということになってきているというのは間違いございませんので」（加藤隆雄社長）三菱自動車は、4月に発動されたアメリカの関税措置や、競争激化による販売台数の減少などが影響したとして、今年度