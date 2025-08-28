◆米大リーグマリナーズ―パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）パドレス・松井裕樹投手（２９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦の７回２死一、三塁から５番手で登板し、ピンチを無失点で切り抜けた。先発したダルビッシュは４回にスアレスに４２号３ランを被弾して４回４安打４失点で降板。パドレスは６回に２点を返して、２―４と２点ビハインドの７回２死一、三塁で打席に左打ち