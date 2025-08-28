千葉刑務所に服役中の男が、同じ部屋に収容されていた受刑者の頭を殴り、殺害した疑いで逮捕されました。【映像】千葉刑務所に服役中の男 受刑者殴り殺害か那須野亮容疑者（46）は24日、服役している千葉刑務所で、同じ部屋の藤江彰受刑者（51）の頭を金属製の水筒で複数回殴るなどして殺害した疑いがもたれています。警察などによりますと、凶器の水筒は高さ25cmほどで、別の受刑者に貸し出されていたものだったということ