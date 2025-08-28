イスラエルによる攻撃で廃墟同然となった学校で避難生活を送る人々＝27日、パレスチナ自治区ガザ（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、ホワイトハウスで、イスラエル軍の攻撃が続くパレスチナ自治区ガザの戦後統治のあり方や人道支援についてブレア元英首相らと協議した。ブレア氏はイスラエルのネタニヤフ首相と関係が深く、イスラム組織ハマス抜きのガザ統治構想を提示したもようだ。米ニュースサイト