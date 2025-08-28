参院選で、結党以来最低となる8議席に沈んだ公明党。「このままではいかん。なぜ負けたか、俺が教えてやるよ！」亀井氏が声を張り上げた。 前編記事『永田町最後のドン・亀井静香が参院選で惨敗した公明党の斉藤鉄夫代表に喝！「自民党はもうダメだ。さっさと別れちまえ！」』より続く。亀井静香（かめい・しずか）／'36年、広島県生まれ。民間企業、警察庁を経て'79年、旧広島3区から初当選。運輸大臣、自民党政調会長などを歴任