青森市のペットショップから逃げ出していたヘビが3週間ぶりに捕獲された。ペットショップ店長：見つかったので一安心かと思います。27日午後8時ごろ「玄関にヘビがいる」と110番通報があった。このヘビは青森市のペットショップから8月4日から5日にかけて脱走した体長3メートルほどのヘビで、警察が飼い主に連絡して確保された。