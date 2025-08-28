今年6月、大阪府警は福田裕容疑者（53歳）と粂陵平容疑者（24歳）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。容疑者らは、大阪・ミナミの土地所有者になりすまして大阪市内の不動産会社2社から約14億5000万円をだまし取ったとされる。前編記事『大阪・ミナミで「地面師事件」が発生…！「町のチンピラ」だった主犯格が巨額14億円をだまし取った「極悪手口」』に続き、再び起きた「巨額地面師事件」の全貌を詳らかにする。なりすまし役が出頭