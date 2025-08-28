ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡ÖÁí¿Í¸ýÌó8000¿Í¤ÎÅÄ¼ËÄ®¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2025Ç¯7·î31Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î´óÉÕÁí³Û¤¬Á°Ç¯Èæ14¡óÁý¤È¤Ê¤ë1Ãû2000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´óÉÕ³ÛÁý¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¶âÁèÃ¥Àï¤À¡£¡Ö²áÁÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Îºâ¸»¤ÏÍê¤ß¤Î¹Ë¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤âÊÖÎéÉÊ³«È¯¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ßõÎõ¤¹¤®¤ë´óÉÕ¶â½¸¤á¹çÀï¤Ë¤è¤Ã