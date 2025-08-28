国民民主党は両院議員総会を開き、参議院選挙の総括を取りまとめました。大幅な議席増の結果を「薄氷の勝利」と位置づけ、引き締めを図っています。【映像】玉木代表のコメント「良い面と同時に課題も見えてきた選挙だったと思います。しっかりとですね総括をした上で、次に繋がる組織体制や、そしてまた人事も含めてですね、体制強化を図ってまいりたい」（国民・玉木代表）参院選の総括では、改選4議席の4倍以上の17議席を獲