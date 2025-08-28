前編『中国で就職氷河期が加速…大卒者の5割が就職できない深刻な就職難の背景にある習近平の経済無策』で見てきたように、中国では厳しい景気と雇用環境の悪化を背景に若者の就職難が続いている。中国政府はなんとか足元の経済を良くしようと躍起になっているが、改善するどころか、悪化の一途をたどるばかりだ。広がる財政赤字景気の悪化を食い止めるため、中国政府は今年、財政支出を3年ぶりのハイペースで拡大している。25年予