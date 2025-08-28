8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³¤³°±óÀ¬¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤­¤¿¥¹¥´ÏÓ¥·¥§¥Õ¡¦À¾Ë§¾È¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£³¤³°±óÀ¬»þ¤Î¿©ºàÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡È¤¢¤Î¹ñ¡É¤Ç¤Î¶ÃØ³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÅ»Òµ¡´ï¤â¿©ºà¤âË×¼ý¡ÄËÌÄ«Á¯Àï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈÖÁÈ¤ÇÀ¾¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¶¦¤ËÂåÉ½OB¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤È°ÂÅÄÍýÂç¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¾¡Éé¥á¥·¤È¤·¤Æ¡È¤¦¤ÊÐ§¡É¤òÄó¶¡¡£°ÂÅÄ¤¬¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¹ñ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¾¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤éÌµÅ¨