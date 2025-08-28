まだまだ“真夏”は終わらない。将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局が8月26・27日に徳島市の「渭水苑」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）に91手で勝利した。藤井王位に力を出させない快勝譜に、解説棋士も「新バージョンの“永瀬流・負けない将棋”だった」と称賛した。【映像】永瀬九段が勝利を決めた一手挑戦者の永瀬九段が、“藤井曲線”なら