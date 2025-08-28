気象庁によりますと、宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島山の新燃岳が、28日午前4時53分に噴火をしました。【映像】噴火の様子噴煙は約5500mの高さまであがり、火口から南西方向に火山灰が流され、鹿児島県南九州市まで降灰が予想されています。新燃岳は噴火警戒レベルが3の「入山規制」が継続されていて、気象台は火口から約3kmの範囲では大きな噴石に、約2kmの範囲では火砕流に警戒するよう呼びかけるとともに、風下では小さ