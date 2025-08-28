取材に応じる女子テニスの元世界ランキング1位で米国代表のリンゼイ・ダベンポート監督＝27日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】中国の深センで9月に行われる女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会の主催者らが27日、ニューヨークで取材に応じ、元世界ランキング1位で米国代表のリンゼイ・ダベンポート監督は「大坂（なおみ）が日本代表として出場することには大きな意味があり、関心も高まる。日