定年後の「資格取得」のすすめ会社員時代は仕事に忙殺されて、これといった趣味を持てなかった。かといって、もといた会社に再雇用されて、年下の上司にあれこれ指図されると思うと気が滅入る……。そういった人たちにおススメなのが「資格取得」だ。勉強することそのものが時間つぶしになるし、認知症予防にもなる。再就職に役立つものや、お金の知識が身につき「収入アップ」につながる資格も多数ある。600以上の資格を持ち「資