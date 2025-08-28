【韓国】 中銀政策金利（8月）時刻未定 予想N/A前回2.5%（韓国中銀政策金利) 【スイス】 実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00 予想0.2%前回0.5%（前期比) 予想1.4%前回2.0%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（8月）18:00 予想N/A前回-15.5 （ユーロ圏消費者信頼感) ユーロ圏景況感指数（8月）18:00 予想95.9 前回95.8 （景