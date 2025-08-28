10:30中川日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶 13:00欧州新車販売台数（7月） 14:00中川日銀審議委員、金融経済懇談会で会見 17:00レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演 20:30ECB議事録（7月24日開催分） 29日2:00米7年債入札（440億ドル） 7:00ウォラーFRB理事、金融政策およびインフレ見通しについて講演（質疑応答あり） EU非公式国防相会合、ウクライナ軍事支援について協議（29日