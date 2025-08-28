朝のドル円は１４７円３０銭台、ロンドン市場で１４８円台もいったん調整＝東京為替 東京朝のドル円は１４７円３０銭台での推移。海外市場では一時ドル高となりロンドン市場で１４８円台を付ける動きも、その後戻り売りに押された。注目のエヌビディアの決算は一株利益、売上高は予想を上回ったものの、データセンター部門が予想を下回ったことを嫌気してやや売りが出る展開。もっとも他の市場に大きな影響を与え