イスラエル軍による侵攻が続くパレスチナ自治区ガザが飢饉に陥ったことを受け、アメリカを除く国連安全保障理事会の14理事国が共同声明を発表しました。ガイアナの国連次席大使「飢餓を戦争の武器として利用することは、国際人道法で明確に禁じられています。ガザでの飢饉は直ちに止めなければならない」アメリカを除く14か国の国連安保理の理事国は27日、共同声明でガザでの飢饉を「人災だ」と非難したうえで、イスラエルに対し支