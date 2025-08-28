「令和版のロミジュリ」との声も多い同作（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）【写真】ラウールが「あまりに脚が長すぎる…」「ベッドに収まってないやん」とSNSが騒然となったシーン「あなたは恵まれない青年への慈愛から行動したのでしょうか。それとも自身の欲望の発露だったのでしょうか」私立ピエタス女学院高等学校の国語教師・小川愛実（木村文乃）は教頭にこう問われる。木曜劇場『愛の、がっこう。』（フジテレ