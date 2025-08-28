上川隆也主演ドラマ『能面検事』（テレビ東京系）がクランクアップ。“能面”主人公を貫き通した上川がクランクアップで笑みを浮かべた写真とコメントに加え、共演の吉谷彩子、大西流星、観月ありさ、寺脇康文のクランクアップ写真とコメントも到着した。【写真】「マジかよ…衝撃的過ぎる」 “還暦越え”と聞いて驚く俳優たちをチェック！原作は中山七里による小説「能面検事」シリーズ。大阪地検きってのエース検察官である