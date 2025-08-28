女優の浜辺美波が、明日29日に25歳の誕生日を迎える。浜辺が約9年前、18歳のときに連ドラ初主演を飾ったのがドラマ『咲-Saki-』（TBS系）だった。今回は同作に出演していた若手キャストの現在をまとめた。【写真】『咲-Saki-』女子雀士キャストたちの現在本作は、小林立による同名の麻雀漫画の実写化。麻雀が浸透した世界を舞台に、麻雀に青春をかける女子高生たちを描く。翌年には劇場版も公開された。■ 浜辺美波放送スタ