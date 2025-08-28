「BCNランキング」2025年8月18日〜24日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位Pixel 9a（Google）4位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）5位iPhone 15（アップル）6位arrows We2（FCNT）7位Pixel 8a（Google）8位Galaxy S25（SAMSUNG）9位Xperia 10 VI（ソニー）10位AQUOS sense9（シャープ）