Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２７日、アウェー・長崎戦（３１日）に向けて焼津市内で練習。ペルー人ＦＷディディエ（２３）が合流した。母国の年代別代表の経験もある身長１８０センチのストライカーは、「１対１で仕掛けるスピードが強み。藤枝のためにたくさん点を取って、チームが上に行けるように頑張りたい」と意気込んだ。２４日に来日したばかりで、まだ日本の猛暑に慣れておらず、「苦しかった」と明かした。だが須藤大輔監督（