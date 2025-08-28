女優の内田理央が披露したクールなショットが話題となっている。内田は２８日までに自身のインスタグラムを更新し、黒と白を基調としたデザインの浴衣姿で夏祭りを満喫する様子を公開。「初めて浴衣を着てお祭りへ」と題して書き始め、「着るのむずしそうだなあーと思ってプライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど（笑）これは中がワンピースになってるから初めて自分で着れたーープライベートでは人生初浴衣！笑」と