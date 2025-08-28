28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比42450円高の4万2450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65156.28円ボリンジャーバンド3σ 56867.79円ボリンジャーバンド2σ 48579.29円ボリンジャーバンド1σ 43020.00円一目均衡表・転換線 42520.27円27日日経平均株価現物終値 42450.00円28日夜間取引終値 41695.00円一目均衡表・