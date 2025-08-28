夏の甲子園を終えて2025年夏の全国高校野球選手権は、沖縄尚学高校の初優勝で幕を閉じた。今年は猛暑に配慮した大会運営が行われたことが話題になったが、一方で広陵高校の途中出場辞退などの問題も持ち上がった。さらに、強豪校京都国際高校対し、SNS上で差別的な投稿が相次いだこと大きな問題となった。これを受けて、京都府などは、そのうち特に悪質なものを削除するよう京都地方法務局に要請したと報じられている。同校は韓国