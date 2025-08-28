28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比776ポイント高の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 1202.15ポイントボリンジャーバンド3σ 1049.62ポイントボリンジャーバンド2σ 897.09ポイントボリンジャーバンド1σ 790.50ポイント一目均衡表・転換線 778.68ポイント27日東証グロース市場250指数