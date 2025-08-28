西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡2025年8月28日（木）の運勢はこちら！牡羊座今日は恋愛面でも積極的に動くと良い結果が期待できます。自分から行動を起こすことで関係が進展します。牡牛座ハンドメイドに開運のポイントがある日です。手を使う創作活動で眠っている感性が活発になりそうです。双子座人間関係から様々なことを吸収したい欲求が高まります。異なる価