「悠仁さまの妻」を襲う激しいプレッシャー…皇室に迫る危機
2025年8月28日 7時0分

ざっくり言うと
「いま、皇室は存続の危機にあります」と皇室制度の専門家が述べている
将来の悠仁さまの妻は男児を産まなければという重圧にさらされる、と指摘
愛子さまや佳子さまが結婚し皇籍を離脱すると、皇族の人数は減ると説明した