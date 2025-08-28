現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。高森明勅（たかもり・あきのり）／1957年生まれ。神道学者。拓殖大学客員教授、新しい歴史教科書をつくる会副会長などを歴任。『「女性天皇」の成立』他「時代に即した価値観」を体現な