夫婦のかたちは人それぞれで、時代とともに変わってきています。息子夫婦の様子を見に行った筆者の知人。家事をする息子の姿にモヤモヤしてしまったそうですが……。 びっくり！ 息子は良いパートナーを得たのだな、と実感できて嬉しかった出来事です。 【体験者：60代・女性パート主婦、回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした