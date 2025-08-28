〈小細胞肺がんと昨年診断→今年再発、解剖学者・養老孟司（87）が語る「死生観」「がん治療の進化」〉から続く理想の最期について聞く「私の『大往生』」。最終回は元首相の細川護熙氏。認知症を患った佳代子夫人の介護をしながら、87歳になった今も作陶等作家活動を続ける。「足跡を消して逝きたい」と語る細川氏の最期の願いとは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）熊本県知事、第79代内閣総理大臣を経て、還暦で政界を