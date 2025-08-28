タレントのホラン千秋が27日、自身のインスタグラムを更新。新しい髪形を公開した。 【写真】スッキリして涼しげなヘアースタイル 「髪型がアップデートされました」と投稿。髪を刈り上げでスッキリしたTシャツ姿の横顔や口に手を当てて笑う写真などを掲載した。 ホランはTBSの報道番組「Nスタ」のキャスターを3月で卒業。黒髪から金髪にしてイメチェンするなど話題となっている。 フォロワー