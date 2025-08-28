第105回天皇杯は27日、準々決勝4試合が各地で開催された。結果は以下の通り。天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 準々決勝FC町田ゼルビア 3-0 鹿島アントラーズFC東京 2-1 浦和レッズSC相模原 1-1(PK-2-4) ヴィッセル神戸名古屋グランパス 2-4 サンフレッチェ広島公式戦ここ12試合負けなし（11勝1分）のFC町田ゼルビアは、ホームで鹿島アントラーズに3-0と完勝。後半開始早々にはMF下田北斗が60メートル級の超ロングシュ