来月9月には世界各国で代表戦が行われる。キュラソー代表は、W杯北中米カリブ海予選に向けたメンバーを発表し、タヒス・チョンを初招集した。イングランド3部ルートンに所属する彼は25歳のウィンガーだ。オランダの構成国であるキュラソー島で生まれた後、オランダの強豪フェイエノールトで育成されると、世界的名門マンチェスター・ユナイテッドに青田買いされた。2019年には弱冠19歳で名門ユナイテッドのトップチームにデビュー